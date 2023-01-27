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Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:02
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Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını
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(AA) - Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.

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