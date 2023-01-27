Alanya'da orman yangını

(AA) - Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.
(AA) - Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.
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