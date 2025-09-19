Alanya’da orman yangını büyüyor

Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi’nde bugün çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Zaman zaman yön değiştiren ve şiddetini artıran rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yangının, çevredeki evler ve tarım arazileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği bildirildi.

Alanya-Gazipaşa arası Ali Efendi Mahallesi Boyalık mevkiinde saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın, Aliefendi Mahallesi’nin yanı sıra İspatlı Mahallesi’ni de etkisi altına aldı. Alevlere karşı yürütülen mücadele, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle aralıksız sürüyor.

aw541069-05-001.jpg

Yangının ilk anlarından itibaren Aliefendi Mahallesi’nde söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek sahada ekiplerle birlikte koordinasyonu sağlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk,konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

aw541069-03.jpg

