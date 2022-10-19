Otel odasında savcının sır ölümü

Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu.
AA'da yer alan habere göre, Alanya Adliyesinde görevli 1 çocuk babası Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut'un, kaldığı otelde odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen işletme yetkilileri harekete geçti.
Odaya giren otel çalışanları, Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Otele gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cesedi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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