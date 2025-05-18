Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, bir yaralı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, bir yaralı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu Arda Dönmez (21) yaşamını yitirdi, M.K. (19) ağır yaralandı.

Kaza, Yalçı Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde gerçekleşti. Arda Dönmez’in kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek uçuruma düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, sürücü Dönmez’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçtaki M.K. ise yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.K.’nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Arda Dönmez’in cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Alanya Belediye Morgu’na taşındı.

Jandarma, kaza hakkında soruşturma başlattı.

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, bir yaralı!

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, bir yaralı!

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, bir yaralı!

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