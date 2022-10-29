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Alanya'da sahibinin denize soktuğu eşek boğuldu

Alanya'da sahibinin serinlemek için denize götürdüğü eşek boğularak öldü.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 00:37
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Alanya'da sahibinin denize soktuğu eşek boğuldu

Alanya'da sahibinin denize soktuğu eşek boğuldu
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Mehmet D. adlı şahıs, Kleopatra Plajı'na birlikte geldiği eşeğiyle serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan eşeği Mehmet D. çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardı.

Hayvana suni teneffüs yapan Mehmet D'nin bütün çabalarına karşın, eşeği kurtarılamadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D'yi turistler sakinleştirmeye çalıştı.

Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere plajdan aldı. (AA)

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