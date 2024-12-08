Alanya’da sahnelendi kapalı gişe oynandı

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun son oyunu olan "Bir Acayip Resmi Geçit" sahnelendi.

Oyun, Türk edebiyatının en önemli tarihi kavşağı olarak nitelendirilebilecek 1940'lı, 50'li ve 60'lı yılların şairlerini sahnesine davet ediyor. Dönemin şairleri, eserleri, hatıraları, yaşamla ve birbirleriyle olan çekişmeleri sahne üzerinden izleyiciyle paylaşılıyor. Türk edebiyatının önemli şairlerini konu alan müzikal tadındaki "Bir Acayip Resmi Geçit" oyunu, 20 Aralık Cuma ve 21 Aralık Cumartesi günleri, Alanya Kültür Merkezi'nde tekrar seyirci karşısına çıkacak.

Belediye Tiyatrosu'nun usta ismi Nejat Koper, kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. Müziklerini Kemal Günüç, Dekor-Afiş Tasarımını Cenk Oral, Kostüm Tasarımını Merve Nural, Işık Tasarımını Haluk Özdemir, Görsel Tasarımını Cemil Bilgen, Sahne Ressamlığını ise Ezgi Melek Kerman üstlendi. Ayrıca oyuna Kemal Günüç piyanosuyla, Kateryna Vestko ise kemanıyla eşlik ediyor. Vedat Akbulut, Esra Tığlı Kutertan, Mustafa Erman Doğan ve Amed Yahşi'nin yönetmen yardımcılığı üstlendiği oyunda; Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut, Fırat Onur Deniz, Esra Tığlı Kutertan, Murat Demir Tetik ve Amed Yahşi rol alıyor.

"BU ESER SİZİN"

Oyun sonunda seyircileri selamlayan Yazar ve Yönetmen Nejat Koper, "Hepimizin borçları var. Biz de ruhumuzu incelten, ufkumuzu açan, bizi biz yapan, adam yapan kültür insanlarımıza, yazarlarımıza, şairlerimize, hikâyecilerimize borçlarımızın bir kısmını ödemek istedik. Bu projemize belediyemiz yönetimimiz ve tiyatro müdürümüz sonsuz destek verdi. Tiyatro Müdürlüğümüz, sahne arkadaşlarım olan oyuncularımız ve tiyatromuzun tüm emekçileri ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu eser ortaya çıktı. Artık bu eser sizin" dedi.

"HER ŞEYİ İLE BİZİM ÜRÜNÜMÜZ"

Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da, "Tiyatromuzun kuruluşundan bu yana ben de buradayım. Burada büyüdüm, geliştim, burada yetiştim. Tiyatromuzun bu noktaya geleceğini biliyordum ama zor ve meşakkatli yollardan geçtik. Bu oyun her şeyi ile bizim. Yazarından, yönetmenine, kostümünden dekoruna kadar hepsi kendimizin. Bugünlere geldiğimiz için mutluyuz. Seyircilerimiz olmasa bunların hiçbirisi olmazdı. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için sağ olun var olun" dedi.

"TİYATROMUZLA İFTİHAR EDİYORUM"

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise oyunun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün Belediye Tiyatromuz için çok önemli bir gün. Bu oyun Alanya Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla çıkardığı bir oyun. Yazar ve yönetmenini özellikle kutlamak istiyorum. Hayranlıkla izledim. Belediye tiyatromuzun oyuncularıyla iftihar ediyorum. Tiyatromuz yurt içinde ve yurt dışında belediyemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu oyunla, belediye tiyatromuzu bir üst seviyeye çıkardılar. Tüm oyuncularımızı ve emek verenleri kutluyorum" diye konuştu.

Oyun sonunda Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Yönetmen ve Yazar Nejat Koper ile emeği geçenlere plaket verdi. CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, tiyatro oyuncularını tebrik ederek çiçek takdim etti.