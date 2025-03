Alanya'da sanatçı Uğur Önür sahneye çıktı

Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği "Alanya’da Ramazan Akşamları", Karagöz ve Hacivat Kukla Gösterisi ile başlayıp, Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Önür ile devam etti. Alanya’da Ramazan Akşamları’nın kapanış gecesine Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Meclis Üyeleri ve meydanı hınca hınç dolduran yüzlerce vatandaş katıldı.

Karagöz ve Hacivat kukla gösterisinin ardından sahneye gelen Özçelik, Alanya’da Ramazan Akşamları’na katkıları için ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu’na minyatür çalışması ve isimlerinin yazdığı kaligrafi hediye etti. Özçelik, şunları söyledi:

“On bir ayın sultanı ramazan ayını, her akşam bu çadırın altında devam ettirdiğimiz etkinlikler sayesinde birlikte geçirdiğimiz için çok mutluyum. Alanya Belediyesi olarak ramazan programı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürdük. Yediden yetmişe, her kesime hitap edecek etkinlikler gerçekleştirdik. Özellikle buradaki çocuklarımızın gözlerindeki neşeyi görünce, bu anların gelecekte hafızalarında ne kadar özel bir yer tutacağını fark ediyorum. Burası, Alanya’mızın kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yansıtan bir buluşma noktası oldu. Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin duası, sanatçılarımızın emeğiyle bu ayı dolu dolu yaşadık. Elbette bu güzel ortamın oluşmasında büyük katkıları olan kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve saygıdeğer sanatçılarımıza minnettarım. Çadırımıza ayrıca bereket getiren zanaatkarlarımıza ve esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bu meydanı ailesiyle, eşiyle dostuyla her gün doldurarak Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşadığımız siz değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Ramazanın bizlere kazandırdığı birlik ve beraberlik ruhunu, yılın her günü yaşatmak en büyük dileğimdir. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Ramazan Meydanı’nda seneye yine aynı coşkuyla buluşmak dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

ÖNÜR'ÜN PERFORMANSI AYAKTA ALKIŞLANDI

Alanya’da Ramazan Akşamları’nın final etkinliğini ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Önür gerçekleştirdi. Önür, sahnedeki enerjisi ile kendisini dinlemek için alanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. ‘Modern zamanların Ozanı’ olarak tabir edilen Uğur Önür, birbirinden güzel eserlerini Alanyalılar için seslendirdi. Konserin ardından sahneye gelen Özçelik, Uğur Önür ve ekibine performansları için teşekkür ederken Alanya Belediyesi çalışması olan minyatür eseri saat ve isminin yer aldığı kaligrafiyi Uğur Önür’e takdim etti.