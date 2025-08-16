Alanya'da sessiz gece

Kaynak: İHA
Alanya'da sessiz gece

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9. dakikada Sowe'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

41. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda top yandan auta gitti.

50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Sowe'un sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

81. dakikada topla buluşan Makouta ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan topu kornere çeldi.

