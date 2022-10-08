Alanya'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

Alanya-Manavgat kara yolu Avsallar Mahallesi çıkışında Mehmet Duyar idaresindeki servis midibüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, midibüsü yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
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