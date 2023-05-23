Alanya’da sezon öncesi taksi ve halk otobüsleri denetleniyor

Alanya’da faaliyette bulunan taksi ve halk otobüsleri, turizm sezonu öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Zabıtası ekipleri tarafından denetleniyor.

Alanya’da sezon öncesi taksi ve halk otobüsleri denetleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Zabıtası ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri rutin denetimlere ek olarak 2023 turizm sezonu öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, gelen turistlerin rahat ve konforlu bir ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerini artırdı.

Sezon öncesi ilçenin çeşitli yerlerinde denetim yapan ekipler taksiler ve halk otobüslerini mercek altına aldı. Yapılan denetimlerde çalışma belgeleri, temizlik, şoförün giyim ve davranışları, evrak araç üzerindeki yazı ve logolar incelendi.

Kurallara uyanlara teşekkür edilirken, evrak başta olmak üzere eksikleri olan taksi ve halk otobüsü sürücüleri ise eksiklerini tamamlaması için uyarıldı. Denetimler rutin olarak devam edecek.

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