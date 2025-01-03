Alanya'da şiddetli deprem (3 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Antalya Alanya'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem olduğu belirtildi.

Saat 16:51'de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

akdenizde-4-5-buyuklugunde-deprem-3-500118-148023.jpg

'SAHA TARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.51'de Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

akdenizde-4-5-buyuklugunde-deprem-3-500115-148023.jpg

'İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ SALLANDIĞIMIZ HİSSETTİM'

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Değerli hemşehrilerim ilçemizde yoğun olarak hissedilen bir deprem olmuştur. Şu ana kadar birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yoktur. Alan çalışmalarımız Büyükşehir ve Alanya Belediyesi ile iş birliğinde devam etmektedir. İlçemize ve bölgemize geçmiş olsun" dedi. Depremi hissedenlerden Arda Sıray ise "İlk defa bu kadar kötü sallandığımızı hissettim. Gerçekten çok korktum" diye konuştu.

akdenizde-4-5-buyuklugunde-deprem-3-500113-148023.jpg

DEPREM KAMERADA

Diğer yandan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iş yerlerinde otururken depremi hissedenlerin koşuşturması ve binaları terk etmeleri yer aldı

Son Haberler
‘Açık giyiniyorsun’ dedi ablasını feci şekilde katletti. Kan donduran olay!
‘Açık giyiniyorsun’ dedi ablasını feci şekilde katletti. Kan donduran olay!
Büyükçekmece'de esrarengiz koku nedeniyle iki okul boşaltıldı
Büyükçekmece'de esrarengiz koku nedeniyle iki okul boşaltıldı
Fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü: 2 ton hamsi kapış kapış satıldı
Fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü! Kapış kapış satıldı...
Dünyanın en kirli şehri belli oldu
Dünyanın en kirli şehri belli oldu
Yenidoğan Çetesi’ne 2. Dalga operasyonu! 18 kişi hakkında fezleke
Yenidoğan Çetesi’ne 2. Dalga operasyonu! 18 kişi hakkında fezleke