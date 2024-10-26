Alanya’da Triatlon heyecanı yarın başlıyor

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Festival Direktörü Selim Terzi, festival kapsamında İzmir'in 58 noktasında kültür ve sanat etkinlikleri yapılacağını belirtti. Festival, 9 günlük etkinlik programının ardından 3 gün boyunca konserlerle sürecek.

Terzi, festivalin katılımcılara İzmir'in gastronomi alanlarından antik kentlerine, kültür ve sanat merkezlerine kadar zengin bir deneyim sunacağını vurguladı. İzmir Valisi Süleyman Elban ise programın, kentin kültür ve sanatı iç içe barındıran önemli bir turizm festivali haline geldiğini söyledi. Vali Elban, festival süresince 58 farklı noktada 300'den fazla etkinliğin gerçekleşeceğini ve İzmirli vatandaşların kültür, sanat ve sanatsal etkinliklerle buluşacağını ifade etti.

Festivalde konserlerden sergilere, tiyatro, opera ve bale gösterilerinden söyleşi ve atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar geniş bir yelpazede yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Ayrıca İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda Koku Kültürü ve Turizm Derneği tarafından, Atatürk'ün sevdiği kokulardan yapılan bir parfüm ile Roma döneminin popüler parfümü de sergileniyor.

İzmir Kültür Yolu Festivali, 3 Kasım'da sona erecek. Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali serisinin 2024 yılı programı ise 2-10 Kasım tarihlerinde Antalya Kültür Yolu Festivali ile tamamlanacak.