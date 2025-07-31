Alanya’da turist kavgası! Yumruklar konuştu

Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde, iki Rus turist arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin meraklı bakışları arasında devam eden kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 Rus turistin kavgasında yumruklar konuştu. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın en işlek caddelerinden olan Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Rus uyruklu iki erkek, bir süre sonra birbirlerine saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında devam etti. Kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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