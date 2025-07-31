Alanya’da turist kavgası! Yumruklar konuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 Rus turistin kavgasında yumruklar konuştu. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın en işlek caddelerinden olan Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Rus uyruklu iki erkek, bir süre sonra birbirlerine saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında devam etti. Kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.