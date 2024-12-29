Alanya’da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Alanya’da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi'nde C.S isimli kişinin üst aramasında 10 gram esrar ele geçirilirken, Y.D. isimli kişinin ise ikamet ettiği evde yapılan aramada 15 parça halinde 178 gram esrar ve 1.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri arama esnasında uyuşturucu maddeleri tartmak için kullanılan 1 adet hassas teraziye ise el koydu.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 77 bin 600 Türk lirası ve 3 bin 85 euro ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
Kocaeli'nde araç bariyerlere saplandı: Köpeğini bir an olsun bırakmadı
30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl cezalı kadın yakalandı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Pijamaya benzetmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısının kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı
Kumar oynayan 10 şahsa 64 bin TL ceza uygulandı