Alanya’da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi'nde C.S isimli kişinin üst aramasında 10 gram esrar ele geçirilirken, Y.D. isimli kişinin ise ikamet ettiği evde yapılan aramada 15 parça halinde 178 gram esrar ve 1.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri arama esnasında uyuşturucu maddeleri tartmak için kullanılan 1 adet hassas teraziye ise el koydu.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 77 bin 600 Türk lirası ve 3 bin 85 euro ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.