Alanya’da yasaklı madde ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Alanya’da yasaklı madde ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Emniyetine bağlı Asayiş büro ekipleri dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucunda yakaladı.

Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri bugün saat 11:00 sıralarında Çevre Yolu üzerinde uygulama gerçekleştirirken durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan aracı uzun kovalamaca sonucunda Saray Mahallesinde yakaladı. Yapılan üst aramasında 2 adet suç kaydı bulunan araç sürücüsü Emre Ş'nin (22) üzerinden 9 parça sentetik kannabinoid, 14 adet, Lyrica hap, 2 adet exytacy ve 2 gr. metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra yakalanan şüpheli Narkotik Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı.

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