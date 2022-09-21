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Yatak odasında yakılan mangal öldürdü

Antalya’da evde yakılan mangaldan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen yürüme engelli adam hayatını kaybetti. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yatak odasında yanan mangalla karşılaştı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:52
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Alanya'da yatak odasında yakılan mangal öldürdü

Yatak odasında yakılan mangal öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hem Fransa hem Türk vatandaşı olan yürüme engelli 46 yaşındaki Adem Yeğni’nin bulunduğu daireden duman kokusu alan komşuları ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine verilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri Yeğni’nin yatak odasından yoğun duman geldiğini fark etti. Odaya giren itfaiye ekipleri içeride yakılan mangalı balkona çıkartarak müdahale etti. 

Yatağında hareketsiz halde duran ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Yeğni’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yeğni’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. 

İlk belirmelere göre karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Yeğni’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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