Alanya'daki basit konaklama tesislerinde ruhsat denetimleri 10 Şubat'ta başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda, ilçede faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin ruhsat denetimlerinin 10 Şubat Pazartesi günü başlayacağı ve 14 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatı gereği Basit Konaklama Tesislerinde ruhsat denetimleri başlıyor. Bu kapsamda, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının geçerliliği titizlikle kontrol edilecek, ruhsatsız veya eksik belgeli tesisler hakkında Bakanlık tarafından belirlenen yasal işlemler uygulanacak. Ayrıca tüm işletmelerimizin, denetimlere hazırlıklı olmaları, ruhsat ve diğer belgelerini eksiksiz şekilde sunabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Alanya’nın turizmdeki prestijini ve güvenilirliğini korumak hedefiyle söz konusu sürecin ciddiyetle yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Son dönemde ülkemiz genelinde ruhsatsız veya mevzuata aykırı faaliyet gösteren konaklama tesisleriyle ilgili şikayetler artmış ve bu durum hem turist güvenliği hem de sektördeki düzenin sağlanması açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinde denetimlerin artırılması ve mevzuata uygun olmayan işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde belediyelere talimat vermiştir. Alanya Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, ilçemizdeki tesislerin yasal çerçevede faaliyet göstermesini sağlamak ve turizmde güvenliği artırmak amacıyla gerekli denetimleri başlatıyoruz. Bu denetimlerin amacı turizm sektöründe düzeni sağlamak, kayıt dışı işletmelerin önüne geçmek ve misafirlerimizin güvenliğini garanti altına almaktır.

Denetimler 10 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve elde edilen veriler, 14 Şubat 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirilecektir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatınızı kontrol ediniz. Eksik veya geçersiz ruhsatınız varsa, ivedilikle belediyemizin ilgili birimleriyle iletişime geçerek gerekli düzenlemeleri yapınız. Denetimler sırasında ruhsatlarınız ve diğer belgeleriniz eksiksiz olarak hazır olmalıdır. Belgelerinizin güncelliğini ve geçerliliğini kontrol etmek için belediyemizden bilgi alabilirsiniz. Bakanlık talimatları gereği, ruhsatı geçersiz olan işletmelerin Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeleri iptal edilecektir. Eksik veya geçersiz belge ile faaliyet gösteren tesislerin kapatılması zorunlu hale getirilmiştir. İlgili mevzuata uymayan işletmeler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Alanya, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olup, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Bu nedenle konaklama tesislerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi, misafir güvenliğinin sağlanması ve turizm kalitesinin korunması büyük bir önceliktir. Bu denetimler, yalnızca mevzuata aykırı işletmelerin tespit edilmesi için değil, aynı zamanda Alanya’nın güvenilir ve kaliteli turizm kenti kimliğini güçlendirmek için gerçekleştirilmektedir. Belediye olarak, turizm sektörümüzün düzenli, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla denetimlerin hassasiyetle yürütüleceğini vurguluyoruz. İşletmelerimizin, süreci iş birliği içinde yönetmelerini ve gerekli düzenlemeleri zamanında yapmalarını bekliyoruz. Bu konuda bilgi ve destek için, Alanya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile 444 82 07 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Alanya Belediyesi olarak, ilçemizde turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.”