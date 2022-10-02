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Giresunspor 'Çanakkale geçilmez' yaptı Alanyaspor'u durdurdu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 17:01
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Alanyaspor, 10 kişilik Giresunspor'u işte böyle yenemedi

Giresunspor 'Çanakkale geçilmez' yaptı Alanyaspor'u durdurdu
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Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Giresunspor, 3. dakikada Serginho'nun direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un ise 10. dakikada Efecan ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Giresunspor, 65. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle öne geçti.

Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in golüyle eşitliği sağladı.
Giresunspor'u konuk ettiği son 4 resmi maçı kaybetmeyen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Giresunspor ise puanını 8 yaptı.
Alanyaspor, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
7. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta içeriye gönderdiği top sekerek arka direğe yöneldi. Efecan Karaca, direk dibinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
26. dakikada gelişen Giresunspor atağında, savunma arkasına atılan topla sağ kanatta buluşan Bajic, içeriye girerek şutunu çekti. Kaleci Runarsson bu pozisyonda gole izin vermedi.
37. dakikadaki Giresunspor atağında Bajic'in pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşu sonrası kaleci Runarsson topu güçlükle kurtardı.
42. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Efecan Karaca ile kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Onurcan Piri soluna uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Giresunspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına Oğuz Aydın'un şutu sonrası top az farkla dışarı çıktı.
62. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Doumbia, ceza sahasına topla girerek plase vuruşunu yaptı. Kaleci Onurcan Piri, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.
65. dakikada Giresunspor öne geçti. Alanyaspor ceza sahasına giren Borja Sainz, Fatih Aksoy'un faulü ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
68. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta Efkan Bekiroğlu topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
73. dakikada Giresunspor 2. gole çok yaklaştı. Berişbek'in soldan ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Hayrullah Bilazer keleye gönderdi. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.
81. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un gelişen atağında merkez noktada topla buluşan Balcovec'in çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu: 1-1.
87. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından içeriye ortasında Efkan Bekiroğlu topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Onurcan Piri, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası içine pasını çıkardı. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

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