Alanyaspor 2-0'dan geri döndü!

Kaynak: İHA
Alanyaspor 2-0'dan geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 önde Adana Demirspor mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

33. dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun’un vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Yusuf Barası meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Ali Yavuz'un sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Yusuf Barası kafa vuruluyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Sporar gelişine vuruşunda kaleciden dönen top Arda'ya çarpıp ağlara gitti. 1-2

66. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderilen ortada top Arda'nın eline çarptı. Maçın orta hakemi Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.

68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj topu ağlara filelere yolladı. 2-2

89. dakika sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Yusuf Özdemir'in önünde kaldı. Yusuf'un meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

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