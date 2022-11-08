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Alanyaspor Sakaryaspor'u kolay geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor Sakaryaspor'u 3-0 yendi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 19:16
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Alanyaspor 3 golle turladı

Alanyaspor Sakaryaspor'u kolay geçti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u 3-0 yendi ve adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rassoul'un ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Cavaleiro plase vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Sakaryaspor kendi sahasından çıkmaya alışırken yapılan pas hatasında Lusamba, kaptığı topu ceza sahası sağ çaprazında Diedhiou'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortaya çevirdiği topa Cavaleiro gelişine vurdu. Top kaleciden döndü.

40. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Cavaleiro'nun kullandığı köşe atışında Diedhiou iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Hüsamettin Tut, topu kale çizgisinden çevirdi.

76. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Targhalline'nin ceza sahasına gönderdiği topu alan Oğuz Aydın'ın şut ağlarla buluştu: 2-0

88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Çağan Kayra Erciyas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Lusamba, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Önündeki rakibini geçen Oğuz Aydın'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-0

90. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Efecan Karaca'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Lusamba, Yasin Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

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