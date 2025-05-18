Alanyaspor can havliyle Beşiktaş'ın dünyasını kararttı

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta Alanyaspor’a 40. dakikada Hwang ile öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken Beşiktaş 71. dakikada Portekizli yıldızı Rafa Silva ile skoru 1-1’e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Samsunspor’un galibiyetiyle 3. sıradaki yerini kaybeden Siyah-Beyazlılar kalan 2 hafta öncesi Avrupa Ligi’ne direkt play-off turundan katılma şansını zora soktu

Alanyaspor ise ligin bitimine 2 hafta kala ligde kalma şansını korudu.