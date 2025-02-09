Alanyaspor - Fenerbahçe 0-2

Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
22. dakika sağ kanattan gelişen atakta Tadic, ceza yayına ilerleyerek ara pasıyla Talisca’yı topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciden seken topu Oğuz Aydın yerden pasını çıkarırkan Szymanski meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
25. dakika serbest vuruş kazanan Fenerbahçe’de topu başına geçen Talisca, sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde topa yükselen Richard’ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan’ın ellerinde kaldı.
42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kostic meşin yuvarlağı ceza sahası içerindeki Talisca ile buluşturdu. Talisca’nın kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
45+5. dakikada sağ kanattan Hwang’ın ceza sahası içerisine ortasına Yusuf Özdemir kayarak müdahalesi sonuç vermedi.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Balkovec, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Fatih, Richard, Yusuf Özdemir, Efecan, Loide, Hwang.
Fenerbahçe: İrfan Can, Levent, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko.