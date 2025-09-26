Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş sözler:“Futbolun adaleti olsaydı 6-1 biterdi”

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’a 1-0 kaybettikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sahada ortaya koydukları oyunun karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

“EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ DİYEBİLİRİM”

Çavuşoğlu, oynadıkları futbolun ders niteliğinde olduğuna vurgu yaparak, “En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye’de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane altyapıdan oyuncu vardı, iki tane geçen sene 1. Lig’de oynayan oyuncunun olduğu bir maçta, Galatasaray’ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi söyledi.” diye konuştu.

“FUTBOLUN ADALETİ OLSA 6-1 BİTERDİ”

Alanyaspor Başkanı, maçta kaçan fırsatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzamada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuç, Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum.”

O üründe zam sinyali! Çiftçi hasatta kayıp yaşadı
Kastamonu'da otomobil, kum yüklü traktöre çarptı:1 ölü, 5 yaralı
T.C. İstanbul Kadastro Mahkemesi
Merkez Bankası'nın sıkışan rezerv dengesi
THY'nin 225 uçaklık siparişi: Büyük rüya, ağır yük
