Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu: Yıldız isimler kulübede!

Trendyol Süper Lig’de 7. haftasnın açılış maçında Galatasaray Alanyaspor’a konuk oluyor.

Alanya Oba Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu maç öncesi iki takımın ilk 11’leri belli oldu.

GALATASARAY SERİ PEŞİNDE

İlk 6 haftayı kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 18 gol atıp sadece 2 gol yedi. Galatasaray, lig tarihinde ilk kez 7’de 7 yaparak tarihe geçmek istiyor.

Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"

ALANYASPOR FORMDA

Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor ise son dönemde çıkışta. Üst üste İstanbul deplasmanlarından puanla dönen Akdeniz ekibi, son 4 haftada 8 puan toplayarak üst sıralara yaklaştı. Hücumda 19 yaşındaki Ogundu dikkat çekerken, savunmada da beklentinin altında gol yiyerek ligin en başarılı ekiplerinden biri oldular.

Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'

GALATASARAY DEPLASMANDA DURDURULAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda çıktıkları son 7 lig maçını kazanırken her karşılaşmada en az 2 gol attı. 2024 yılı içinde 9 maçlık dış saha galibiyet serisine ulaşan Galatasaray, bu sezon da deplasmanda gol yemeyen tek Süper Lig takımı konumunda.

ALANYASPOR’UN İSTANBUL KARNESİ

İstanbul takımlarına karşı son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, tek zaferini bu sezon Beşiktaş karşısında yaşadı (2-0). Evinde ise son 6 lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor, son 3 maçta kalesini gole kapattı.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

-Alanyaspor’un son 5 golünün 3’ünde genç Ogundu’nun imzası var (2 gol, 1 asist). Nijeryalı oyuncu, kulüp tarihinin en genç yabancı golcüsü oldu.

-Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz, Alanya deplasmanında oynadığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

-Okan Buruk, ligde yabancı teknik direktörlere karşı oynadığı son 6 maçı gol yemeden kazandı.

OKAN BURUK YILDIZLARI DİNLENDİRİYOR

Galatasaray’da sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Lemina, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'ı da Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dinlendirmeyi tercih etti.

Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri şöyle:

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sallai, Barış, Sane, Icardi