Gaziantep FK Alanya'dan çıkamadı

Süper Lig'de 12. hafta maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK Alanya'da karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 2 golle kazandı.

6. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Sagal'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Runarsson topu kornere çeldi.

12. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç'in uzun pasında topla buluşan Markovic'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Umut Güneş kafayla arkaya indirdi. Topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi ekip maçta üstünlüğü sağladı. Sol kanattan Zinedine'in kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı top arkaya sekti. Defanstan önce araya giren Leroy Fer, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor, ikinci yarıya da hızlı girdi.

53. dakikada Alanyaspor atağında Ahmed Hassan'ın pasıyla topu alan Jure Belkovec, durumu 2-0 yaptı.

78. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

80. dakikada Gaziantep FK'nın ceza sahasının hemen dışından tehlikeli olabilecek noktadan kullandığı serbest vuruşta Alexandru Maxim'in vuruşunu yine Runar Runarsson köşeden çıkarmayı başardı.

82. dakikada Gaziantep FK, Angelo Sagal ile gole çok yaklaştı. Papy Djilobodji'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Angelo Sagal'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş çok az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in penaltı noktası üzerinden sol ayakla yaptığı vuruş yine Runar Runarsson'da kaldı.

Maç 2-0 tamamlandı.