Alanyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
12. dakika Kayserisporlu oyuncu Carole, kalecisine dönmek isterken top kısa düştü. Araya giren Janvier kaleci Bilal ile karşı karşıya kalırken, Bilal gole izin vermedi.
30. dakikada sağ kanattan Cordova'nın ceza sahası içine ortasına ters vuruş yapan Attamah topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
52. dakikada sol kanattan Carole’un ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Ramazan Civelek’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
71. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cordova’nın vuruşunda kaleci Bilal topu son anda çeldi.
86. dakikada sol kanattan Efecan Karaca’nın ortasında Cordova’nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.