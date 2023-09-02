Alanyaspor kaçtı Pendikspor kovaladı. Abdullah Şaşkın yazdı

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Pendikspor, Alanyaspor’u konuk etti.

Mücadele Pendik Stadının iç saha çalışmaları nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı’nda oynandı.

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Maç ev sahibi ekip Pendikspor’un tehlikesiyle başladı.

Henüz 5. dakikada Pendikspor’un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Romero ile paslaşan Gökcan çaprazdan kaleyi denemesinde kaleci Ertuğrul son anda kurtardı.

Maçın 12. dakikasında Diaby’nin ceza sahası dışından çektiği şut kalenin biraz üzerinden auta gitti.

İki takım da bir oraya bir buraya ataklarını sürdürmeye devam etti.

23. dakikada Pendikspor’un sol kanattan gelişen atağında Diaby’in pası sonrası Lusamba ceza sahası dışından şutunu çekse de top auta çıktı.

42. dakikada Alanyaspor’a şans doğdu. Augusto ve Welinton’un ikili mücadelesi sonrası yerde kalan Augusto’nun pozisyonuna karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterse de VAR’dan izledi. Sonrasında yine penaltıya kanaat getirdi. Topun başına geçen Efecan, penatlı vuruşunda kaleci Erdem’e takıldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu kez de ikinci yarıya Alanyaspor tehlikeli başladı. 51. dakikada Novaşs, ceza yayının gerisinde buluştuğu topa sol ayağıyla sert vursa da top auta çıktı.

56. dakikada Pendikspor’un sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Romero’nun ortaladığı topu arka direkteki Welinton kafayla geriye çıkardı. Penaltı noktası üzerinden Thuram’ın röveşatasında top yandan auta çıktı.

Maç böyle devam ederken Alanyaspor, 65. dakikada çok tehlikeli geldi. Umut’tan pası alan Janvier sağ çapraza doğru hareketlendi ve içeri girerken şutunu çekti. Yerden giden topu yakın direkte kaleci Erdem kontrol etti.

83. dakikada ise bir başka tehlike daha yaşandı. Pendikspor’da sol kanattan Romero’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden topu aşırsa da savunma buna son anda engel oldu.

Ve gol geldi…

88. dakikada Augusto Alanyaspor’u öne geçirdi.

Savunmayı dengesiz yakalayan Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve büyük bir soğukkanlılıkla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Pendikspor bu işi bitirmedi ve Berkay Pendikspor’a beraberliği getirdi.

Sequeira’nın ceza sahası dışının sağ çaprazından açtığı ortaya oyuna giren Berkay Sülüngöz topu ağlara gönderdi ve maça eşitliği getirdi: 1-1.

Maç da bu skor ile sona erdi.

Pendikspor Beşiktaş beraberliğinden sonra Alanyaspor’dan da puan kaptı.

Lige Samsunspor gibi alıştılar diyebiliriz.