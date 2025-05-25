Alanyaspor, Konya'dan Süper Lig'e tutunarak çıktı

Alanyaspor son iki haftaya Bodrum FK ile birlikte küme düşmeye son takım olarak girmişti. Konyaspor deplasmanında Akdeniz ekibini zor bir sınav bekliyordu. İlk yarıda ilk tehlikeli atak ev sahibinden geldi. 13'de Pedrinho'nun kullandığı kornerde topa gelişine vuran Guilherme'nin şutununda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi. Alanyaspor maçı istediğini bu dakikadan sonra maçı kazanmak istediğini gösterdi. 31'de Aliti'nin ceza sahası içerisinden ortasında Hwang'ın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı. 36'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın pasında Richard'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 38'de konuk ekip öne geçti. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Hwang'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Bir dakika sonra Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Hwang'ın pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya Konyaspor harika bir golle başladı. 52'de Guilherme'nin pasında topa buluşan Umut Nayir'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. Alanyaspor 64'te gole yaklaştı. Richard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cordova'nın şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan döndü. 71. dakikada frikikte topun başına geçen Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi. Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Bodrum FK'nin Kayseri'de 1-1 berabere kalmasıyla Akdeniz ekibi gelecek sezon Süper Lig'de devam etmeyi garantiledi. Alanyasporlu oyuncular maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.