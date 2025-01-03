Alanyaspor Konyaspor'u 2 - 1'le geçti

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan ve 9. dakikada Gaius Makouta'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip devreyi bu skorla üstün tamamladı.
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Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da ağları havalandıran Alanyaspor, 54'te Sergio Cordova'yla iki farklı üstünlüğü yakaladı.
Maçın 90+6. dakikasında Konyaspor'da Blaz Kramer skoru belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor ligde beşinci galibiyetini elde etti. Alanyaspor puanını 21'e yükseltirken Konyaspor 20 puanda kaldı.