Alanyaspor, kritik Kayserispor maçına hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Alanyaspor, kritik Kayserispor maçına hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antreman ısınma çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00’da Kayserispor ile karşılaşacak.

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