Alanyaspor ligi üç puanla açtı. Başakşehir'i mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
İlk yarının sonlarına doğru 45+4'te Alanyaspor'u Novais öne geçirdi.
Ceza alanı dışı sağ çaprazından sağ ayağının üstüyle çok sert vurdu ve takımının ilk yarıyı önde gitmesini sağladı.
77. dakikada Başakşehir'de Figueiredo, rakibine arkadan kayarak yaptığı faul sonunda ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maç bu skorla bitti ve Alanyaspor, Başakşehir'i yenerek lige 3 puanla başladı.