﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor

Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında yeni transferlerden biri olan Emrecan Uzunhan kırmızı kart görmüştü. Genç stoperin cezası sona erdi, gözünü teknik direktör Valerien Ismael'in kararına çevirdi.
Emrecan Uzunhan, kırmızı kart sebebiyle cezasını Fatih Karagümrük maçında forma giymeyerek tamamladı. İstanbulspor'dan kadroya dahil edilen futbolcu, Valerien Ismael'in şans vermesi halinde forma giyebilecek. Ancak; Fransız çalıştırıcının stoperde risk almayacağı ve Necip Uysal'ı 11'de görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
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