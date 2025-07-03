Alanyaspor, Maestro ile sözleşme imzaladı

Kaynak: DHA
Alanyaspor, Maestro ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Adana Demirspor'un Angolalı orta saha oyuncusu 'Maestro' adıyla bilinen 21 yaşındaki Antnio Simo Muanza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Maestro, kendisini 4 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşme imza attı.

Elinden geleni yaparak Alanyaspor'a katkılı olmak istediğini belirten Maestro, "Buraya gelmeme yardımcı oldukları için herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım. Umarım hep beraber başarılı olacağız" sözlerini sarf etti.

"ALANYASPOR EN İYİ SEÇENEĞİM"

Gazetecilerin, 'Samsunspor gibi birkaç takım sizi istiyordu. Alanyaspor'u seçmenizdeki etken ne oldu?' sorusuna Maestro, “Beni birçok takım istiyordu. Menajerim ile yaptığım görüşmeden sonra Alanyaspor'un en iyi seçeneğim olduğunu düşündüm ve burayı tercih ettim" karşılığını verdi.

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Alanyaspor, Maestro ile sözleşme imzaladı
Maestro imzayı attı
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