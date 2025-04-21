Alanyaspor, Samsunspor'dan altın değerinde üç puanı aldı

Corendon Alanyaspor Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek çok kritik bir üç puan aldı. Maçın tek golü 9. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

9. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına ceza sahası içerisinde topa gelişine vuruş yapan Yusuf Özdemir, kalecinin solunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Yusuf Özdemir'in uzun pasında topla buluşan Hwang ceza sahası içinde vuruşunda defans araya girdi.

43. dakikada Zeki Yavru'nun uzaktan şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla uzaklaştırdı.