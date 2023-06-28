Alanyaspor Santos'tan Eduardo Bauermann ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Akdeniz temsilcisi, transferde gaza bastı.

Alanyaspor Santos'tan Eduardo Bauermann ile anlaştı

Brezilya basınından Tiro de Canto'nun haberine göre Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Eudardo Bauermann ile anlaşmaya vardı. İddialara göre 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alanyaspor’a bedelsiz olarak katılacak.

Haberin detaylarına göre Alanyaspor ile anlaşmaya varılan konular arasında Eudardo Bauermann’ın güncel kulübü Santos için de bir madde var. Brezilyalı ekip, savunma oyuncusunun gelecekte gerçekleşecek herhangi bir satışındaki haklarda pay sahibi olacak.

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Brezilyalı savunma oyuncusu Eduardo Bauermann bu sezon Santos için 2022 ve 2023’te tüm kulvarlarda toplam 78 maça çıktı. Sahada olduğu dakikalarda 5 kez fileleri havalandıran Bauermann, 1 golün de asistini yaptı. Brezilyalı, attığı gollerden 3’ünü bu sezon kaydetti. 27 yaşındaki savunmacı bu sezon 1 mücadelede direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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