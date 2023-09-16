Alanyaspor şikeci futbolcudan sonra tarikat lideri oyuncuyu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, Danimarka Ligi'nde Midtjylland forması giyen Pione Sisto'yu kadrosuna katsa da futbolcu bir yandan tarikat lideri olarak da tanınıyor.

Alanyaspor şikeci futbolcudan sonra tarikat lideri oyuncuyu transfer etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Midtjylland forması giyen Danimarkalı sol kanat oyuncusu Pione Sisto'yu renklerine bağladı. Alanyaspor'un bu transfer için Midtjylland'a bonservis ödemeyeceği, ancak oyuncunun gelecek satışından Danimarka ekibine pay vereceği öğrenildi.

TARİKAT LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan bu transferde ilginç bir detay da ortaya çıktı. Sisto, tarikat liderliği ile de tanınıyor.
Danimarkalı oyuncu, Portekiz’de 4.7 hektarlık bir arazi satın alarak kendisinin de liderleri arasında olduğu tarikatına verdi. Tarikat, kendine özel arazide yer alıyor. Tarikatin ana amacı ise Bağımsız bir bölge oluşturarak burada kendi kurallarına ve kültürlerine göre bir yaşam inşa etmeyi planladıkları öğrenildi.

ŞİKE HÜKMÜ OLAN OYUNCUYU DA KADROYA KATMIŞLARDI

Bu sezonun yaz transfer döneminde Brezilya Ligi takımlarından Santos forması giyen Eduardo Bauermann'ı kadrosuna katan Alanyaspor, Pendikspor karşısında oyuncuyu yedek kulübesinde oturtsa da geçtiğimiz günlerde ise oyuncunun sözleşmesini feshetti. Alanyaspor formasını hiçbir maçta terletmezken ülkesinden de bir iddia ortaya atıldı.

Itatiaia'da yer alan habere göre; Eduardo Bauermann Santos'ta oynadığı dönemde, 5 Kasım tarihinde Avai'ye karşı oynanan maçta bilerek sarı kart gördüğü için 10 bin dolar kazanç sağladı. Bahis şikesi yaptığı tespit edilen Brezilyalı futbolcuya, Federasyon tarafından 360 gün futboldan men cezası verildi.

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı Güncel
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı
Adana Demirspor'a Senegalli stoper Spor
Adana Demirspor'a Senegalli stoper
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders Güncel
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor Güncel
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor
Türkiye'den Libya'ya yardım Güncel
Türkiye'den Libya'ya yardım
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı Güncel
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu Magazin
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu