Alanyaspor şikeci futbolcudan sonra tarikat lideri oyuncuyu transfer etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Midtjylland forması giyen Danimarkalı sol kanat oyuncusu Pione Sisto'yu renklerine bağladı. Alanyaspor'un bu transfer için Midtjylland'a bonservis ödemeyeceği, ancak oyuncunun gelecek satışından Danimarka ekibine pay vereceği öğrenildi.

TARİKAT LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bu transferde ilginç bir detay da ortaya çıktı. Sisto, tarikat liderliği ile de tanınıyor.

Danimarkalı oyuncu, Portekiz’de 4.7 hektarlık bir arazi satın alarak kendisinin de liderleri arasında olduğu tarikatına verdi. Tarikat, kendine özel arazide yer alıyor. Tarikatin ana amacı ise Bağımsız bir bölge oluşturarak burada kendi kurallarına ve kültürlerine göre bir yaşam inşa etmeyi planladıkları öğrenildi.

ŞİKE HÜKMÜ OLAN OYUNCUYU DA KADROYA KATMIŞLARDI

Bu sezonun yaz transfer döneminde Brezilya Ligi takımlarından Santos forması giyen Eduardo Bauermann'ı kadrosuna katan Alanyaspor, Pendikspor karşısında oyuncuyu yedek kulübesinde oturtsa da geçtiğimiz günlerde ise oyuncunun sözleşmesini feshetti. Alanyaspor formasını hiçbir maçta terletmezken ülkesinden de bir iddia ortaya atıldı.

Itatiaia'da yer alan habere göre; Eduardo Bauermann Santos'ta oynadığı dönemde, 5 Kasım tarihinde Avai'ye karşı oynanan maçta bilerek sarı kart gördüğü için 10 bin dolar kazanç sağladı. Bahis şikesi yaptığı tespit edilen Brezilyalı futbolcuya, Federasyon tarafından 360 gün futboldan men cezası verildi.