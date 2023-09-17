Alanyaspor şikeci futbolcusunu yolladı

Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, Santos'tan kadrosuna kattığı 27 yaşında Brezilyalı futbolcu Eduardo Bauermann'ın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcumuz Eduardo Bauermann'ın kulübümüzle olan sözleşmesi, daha önce kendisiyle yapılan protokole istinaden feshedilmiştir. Bauermann'a bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz"

HİÇ MAÇA ÇIKMADAN GİTTİ

Temmuz başında oyuncu ile sözleşme imzalanan Bauermann'ın lisansı 29 Ağustos'a kadar çıkartılamamıştı.

İlk 3 haftada forma giyemeyen Bauermann, 4. haftada oynanan Pendikspor maçına yedek başlamış ancak süre almamıştı.

ŞİKE YAPMIŞTI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Bauermann'ın Santos'da oynadığı dönemde 5 Kasım'da Avai’ye karşı oynanan maçta bilerek sarı kart gördüğü için 10 bin dolar kazanç sağladı.

Bahis şikesi yaptığı tespit edilen Brezilyalı futbolcuya, federasyon tarafından 360 gün futboldan men cezası verildi.

Aldığı ceza sonrası Santos’la sözleşmesini fesheden Bauermann, Alanyaspor’la anlaşmıştı.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’yla görüştükten sonra CAS’a gittiği, verdikleri futboldan men cezasının Brezilya dışındaki ülkelerde de geçerli olmasını talep ettiği ve bunun onaylandığı ifade ediliyor.