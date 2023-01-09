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Farioli sonucu beğenmedi

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli, 5-0'lık Trabzonspor galibiyetinde skorun gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 23:26
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Alanyaspor teknik direktörü Farioli: Skor gerçekleri yansıtmıyor

Farioli sonucu beğenmedi
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Süper Lig'de Corendon Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u 5-0'lık farklı skorla devirirken Akdeniz ekibinin İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Skordan ziyade oyuncuların performansından bahseden Farioli, "Aslında benim için skordan öte sahada oyuncuların gösterdiği üstün çaba önemliydi. İlk golü oyun kurulumundan bulduk. Biliyorsunuz buna çok önem veriyoruz. Bizi mutlu eden buydu. Daha sonra Trabzonspor üstümüze geldi ama oyuncularımız iyi kapattı. Daha sonra goller üst üste geldi." diye konuştu.

''SKOR GERÇEKLERİ YANSITMIYOR''
"Skor gerçekleri yansıtmıyor. Bazen sahadaki performansı yansıtmıyor. 5-0 kazandık evet ama ön tarafta 7-8 pozisyon yarattık. Kasımpaşa maçında daha fazla pozisyon ürettik, bir tane atabildik. Bugün oyuncular mental olarak güçlü kaldılar, gol yememek için yüksek çaba harcadılar. Ön taraftaki oyuncular ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Antrenmanda çalıştıklarımızın meyvesini almak memnun ediyor. Trabzonspor kadro kalitesiyle ve hocasıyla çok organize bir takım. Bugün kazanmak bizi memnun etti."

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