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Farioli: Bu sorumluluğu üzerime alıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, "Bugün aslında skor nasıl oynadığımız çok net bir şekilde ortaya koyuyor." dedi

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 20:25
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Alanyaspor teknik direktörü Farioli'den istifa açıklaması

Farioli: Bu sorumluluğu üzerime alıyorum
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Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında evlerinde kötü bir oyunla mağlup olduklarını söyledi. Oyuncularının bugün sahaya çok bağlı olmadığını ifade eden Farioli, "Bu gün aslında skor nasıl oynadığımız çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu skor aslında bizim biraz daha şapkamızı önümüze koyup düşünmemize yardımcı olacaktır.

En başta teknik sorumlu olarak ben, oyuncular ve kulüp olarak bizler bugünkü mağlubiyetten derslerimizi alıp önümüze bakmamız gerekiyor. Çok net bir şekilde öz eleştiri yapmamız gerekecektir." dedi.

''BU SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM''
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Farioli, bir grup taraftarın 'istifa' protestosuna ise "Taraftarımız iyi günde bizi alkışlarken, böyle bir günün ardından bizi protesto etmekte, hislerini ortaya koymakta haklılar. Her şey iyi gider, başarı oyuncularındır. Kötü zamanlarda da sorumlu benim. Bu futbolun bir parçası. Teknik sorumlu olarak bu sorumluluğu üzerime alıyorum.

Taraftarın böyle bir hakkı elbette var. Protesto edebilirler. Bu futbolun bir parçası. Çok üzülmeye gerek yok. Bunu bir mesaj olarak alıyoruz. Fakat bu protesto dünyanın da sonu değil." diye konuştu.

''İLK BEŞTEN UZAKLAŞTIK AMA ALT TARAFTAN UZAKLAŞMIŞ DEĞİLİZ''
Bir gazetecinin, "İlk 5 takım ile puan farkı açılınca futbolcularda bir rehavet yaratmış olabilir mi?" sorusunu da cevaplayan Farioli, şöyle konuştu:

"Evet, aslında söylemiş olduğunuz olay doğru noktada. Çünkü ilk beşten uzaklaştık fakat alt taraftan halen uzaklaşmış değiliz. Bizim oynadığımız futbol biran önce sonucu alıp, ihtiyacımız olan puanı alıp o güvenli bölgede kalmak adına.

Şimdi Alanyaspor yıllarca üst sıralar için mücadele etti, fakat bu seneki kadro mühendisliğimiz tamamen farklı. Biz hem genç oyuncularla oynamaya çalışıyoruz hem bütçemiz geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı. Bizim amacımız bu sene bir an önce ihtiyacımız olan puanları alıp, güvenli bölgede kalmak olacak."

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