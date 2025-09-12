Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, transferin son gününde 3 oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Akdeniz ekibinin ilk transferi Elia Meschack oldu. Son olarak İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Portimonense takımından Brezilyalı futbolcu Ruan Duarte'yle de 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Bir diğer transfer ise Almanya'nın Augsburg takımından yapıldı. Beninli santrfor Steve Mounie, sezon sonuna kadar kiralık olarak Alanyaspor forması giyecek.