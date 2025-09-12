Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı

Alanyaspor transfer sezonunun son gününde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, transferin son gününde 3 oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Akdeniz ekibinin ilk transferi Elia Meschack oldu. Son olarak İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Portimonense takımından Brezilyalı futbolcu Ruan Duarte'yle de 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Bir diğer transfer ise Almanya'nın Augsburg takımından yapıldı. Beninli santrfor Steve Mounie, sezon sonuna kadar kiralık olarak Alanyaspor forması giyecek.

Son Haberler
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı: Sürücü öldü, ağabeyi ağır yaralı
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı
Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor
Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor
Belgesel tutkunlarına TRT’den büyük şans! Başvurular başladı: 3 Ekim son tarih
Belgesel tutkunlarına TRT’den büyük şans!