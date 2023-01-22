4 gol var kazanan yok. '‘Alanyaspor ve Karagümrük yenişemedi’'

FARUK MALİK / Yeniçağ

Süper Lig'in 20.haftasında Alanyaspor, Karagümrük'ü konuk etti.

ALANYASPOR GOLÜ ERKEN BULDU

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

BORINI ATTI, MAÇA DENGE GELDİ

Karagümrük'te Borini 59. dakikada maça dengeyi getirdi. Colley sağ kanattan topu içeriye çevirdi, ceza alanında bulunan Borini sağ ayağıyla vuruşunu yaptı.

Diagne'den dönen topu tekrar alan Borini yaptığı vuruşla kaleci Runarsson'u avladı.

KARAGÜMRÜK, GOLCÜSÜ BORINI İLE ÖNE GEÇTİ

79. dakikada Borini yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı.

ALANYASPOR'DAN 4 DAKİKA SONRA CEVAP

Alanyaspor, 83. dakikada I. Cavaleiro ile yeniden dengeyi sağladı: 2-2

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 25 yaptı ve 9. sırada yer aldı. Karagümrük Alanya'nın hemen alt sırasında 22 puanla 10. sırada kaldı.