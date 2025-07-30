Alanyaspor Venezuelalı forveti Young Boys'a sattı

Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalya ekibinden Cordova ile ilgili yapılan açıklamada, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova’nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys’a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.