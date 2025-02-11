Alanyaspor yeni golcüsünü duyurdu: Fatih Terim’in öğrencisiydi

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Alanyaspor yeni golcüsünü duyurdu: Fatih Terim’in öğrencisiydi

Süper Lig ekiplerinden Alanyapsor kadrosuna yeni bir golcü kattı. Akdeniz ekibi Panathiaikos’ta Fatih Terim ile birlikte çalışan Sporar ile sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Alanyaspor, Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen santrfor Andraz Sporar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Andraz Sporar, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in eski öğrencisiydi. Sporar, Slovenya Milli Takımı ile çıktığı 60 maçta 12 gol, Slovan Bratislava formasıyla 78 maçta 60 gol 17 asist, Sporting Lizbon ile çıktığı 89 maçta 28 gol 9 asist ve son olarak Panathinaikos ile çıktığı 38 maçta 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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