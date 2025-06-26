Alanyaspor'a 1. Lig'den sol kanat

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1. Lig takımı Bandırmaspor'un sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı 4 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu İbrahim Kaya katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya'mızı kadromuza kattık. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kulübüne çok da katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor kulübüne sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz zaten. İnşallah burada performansının Süper Lig'de üzerine daha koyarak devam edeceğine inanıyoruz. Hem İbrahim'i hem de kulübümüzü tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin" dedi.

'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'

İbrahim Kaya da "Teşekkür ediyorum başkanımızın güzel dilekleri için. Büyük bir sorumluluğun farkındayım. Alanyaspor gibi Süper Lig'in köklü camialarından birinde mücadele etmek benim için büyük bir onur. Bandırmaspor'dan geldim, geçen sezon orada final kaybettik. Oradaki bütün personellere, başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi burada yeni bir sayfa açıyorum. Süper Lig'deyiz, inşallah hayallerimi bu camiada gerçekleştireceğim. Bu forma için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kaya, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Törenin ardından futbolcu ve başkan, basın mensuplarına birlikte poz verdi.