Alanyaspor'a bomba düştü! Bahisci Bauermann'ın cezası 2 yıla çıkabilir

Alanyaspor'un Santos'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı 27 yaşındaki savunma oyuncusunun spor bahisleri programına dahil olduğu için aldığı 12 maçlık cezasının artması gündeme geldi.

Brezilya futbol Federasyonu'nun cezayı yeniden değerlendireceği öğrenilirken Bauermann'ın 2 yıl futboldan men edilmesi ihtimali de ortaya çıktı.

Bunun üzerine harekete geçen Alanyaspor yönetiminin transferi askıya alması da gündemde.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Eduardo Bauermann, bir spor bahisleri programına dahil olmakla suçlandıktan sonra ilk kez konuştu. Türkiye'den Alanyaspor ile sözleşme imzalayacak oyuncu, Instagram profiline koyduğu bir video aracılığıyla Santos'a veda etti ve kulübün adıyla ilgili tüm tartışmalar için özür diledi.

"Bugün, temsil etme onuruna sahip olduğum bir kulüp olan Santos Futebol Clube'a veda ediyorum. Öncelikle kulüpten ve ayrıca iddiaların yansımalarından bir şekilde etkilenen takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür dilerim."



