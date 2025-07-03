Alanyaspor'da Bedirhan Özyurt ve Yunus Efe Sarıkaya imzaladı

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Başakşehir'den 22 yaşındaki defans oyuncusu Bedirhan Özyurt ve Altay'dan 19 yaşındaki savunmacı Yunus Efe Sarıkaya ile kadrosunu güçlendirdi.

"GENÇLER ALANYASPOR'U TERCİH EDİYOR"

İki oyuncu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Geçen kulübümüz genç yeteneklere de önem veriyor dedim. Özellikle takip ettiğimiz ve ekibimizin de takip ettiği oyunculara ağırlık veriyoruz. Gençlerin son yıllarda Alanyaspor'u tercih etmesi de, gelmesi de bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi Bedirhan, Başakşehir'den geldi. Bir tanesi de Yunus, Altay'dan geldi. İkisi de gelecek vadeden futbolcular. Alanya'da kendilerini geliştirip, daha iyi yerlere gelip, daha faydalı olacaklarına inandığımız futbolcular. İnanıyoruz ki Alanyaspor’a çok iyi işler yapacaklar.

Gençler de bunu biliyor. Burada başarılı olacaklarına inandıkları için genç futbolcuların önünün açıldığını da görebiliyorlar. Bizim de tercihlerimiz o yönde. Altyapıdan oyuncu çıkarmak hem de genç yetenekleri alıp kulübümüzde daha iyi yerlere getirip daha iyi kulüplere gönderme projelerimiz var. Hedefimiz, amacımız bu" dedi.

İmza töreninde konuşan Bedirhan Özyurt da "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Süper Lig'in çok büyük kulüplerinden olan Alanyaspor'a hizmet etmek gerçekten benim için büyük bir onur olacak" diye konuştu.

Yunus Efe Sarıkaya ise "Büyük bir camiaya geldim. Burada elimden ne geliyorsa fazlasını vereceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.