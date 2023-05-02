Alanyaspor'da flaş ayrılık

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos takımından bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Ahmed Hassan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin fesh edildiği belirtilerek, "HangiKredi Ümraniyespor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi süreci 6 ila 8 hafta arasında sürecek olmasından dolayı sezonu kapatan futbolcumuz Ahmed Hassan, teknik ekip ve takımımızla vedalaştı. Ahmed Hassan'a acil şifalar diler, kulübümüze verdiği katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ahmed Hassan, Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 Süper Lig maçında 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada bir gol atmıştı. (AA)