Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları ilk maçların ertelenmesi için geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF yapılan değerlendirme sonrası 3 kulübün talebini uygun bularak karşılaşmaların ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

ALANYASPOR ERTELEMEYE RAĞMEN İSTANBUL'A GELDİ

TFF'nin erteleme kararı ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak Alanyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı. Alanyaspor, programında değişiklik yapmadı. Turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi.

Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

