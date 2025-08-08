Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler

Kaynak: Haber Merkezi
Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesi nedeniyle ertelenmişti. Bu karara tepki gösteren Akdeniz ekibinin, İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir, Süper Lig'de oynayacakları ilk maçların ertelenmesi için geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF yapılan değerlendirme sonrası 3 kulübün talebini uygun bularak karşılaşmaların ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakamFenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam

h.jpeg

Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustuWilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

ALANYASPOR ERTELEMEYE RAĞMEN İSTANBUL'A GELDİ

TFF'nin erteleme kararı ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak Alanyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı. Alanyaspor, programında değişiklik yapmadı. Turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi.

Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtuMarco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu

Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başındaGalatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

Son Haberler
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası (8 Ağustos 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Fenerbahçe peşinden koşmuştu! İmzaladı
Fenerbahçe peşinden koşmuştu! İmzaladı
Bir siyasi partiyi açılım çarptı! Sürpriz anket sonuçları... Görenler inanamadı!
Bir siyasi partiyi açılım çarptı! Sürpriz anket sonuçları... Görenler inanamadı!