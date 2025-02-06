Alanyaspor kupada çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Alanyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Alanyaspor gruptaki ilk galibiyetine ulaşarak puanını 3'e yükselterek haftayı 2. basamakta kapattı. Fatih Karagümrük ilk mağlubiyetini alarak üç puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasında Arda Usluoğlu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada sol kanattan Nejdet'in ortasında kaleci Emre topu uzaklaştırmak isterken, Anıl'a çarpan meşin yuvarlak kendi filelerine gitti. 2-0
26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerinde topla buluşan Augusto'nun şutunu kaleci Emre çeldi, dönen meşin yuvarlağı Bera ağlara yolladı. 3-0
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan sert şutunda top kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-1