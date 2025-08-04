Alanyaspor'dan imza şov

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alanyaspor'dan imza şov

Corendon Alanyaspor, kamp döneminde kadrosunu kattığı Baran Moğultay, Güven Yalçın, Paulo Vıctor, Bruno Viana'ya kulüp binasında imza töreni düzenledi.

Corendon Alanyaspor, yaz kamp döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu için Alanyaspor kulüp binasında imza töreni düzenledi.

Borussia Dortmund forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Baran Moğultay ile kiralık, Genoa'dan transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3, Al Rayyan'dan kadrosuna kattığı 38 yaşındaki kaleci Paulo Victor ile 1+1 ve son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Alanyaspor'dan imza şov
Alanyaspor'dan imza şov